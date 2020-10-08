Франція — Україні – 7:1

Франція: Манданда (Маньян, 46), Динь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46), Павар, Ауар (Грізманн, 59), Толіссо, Камавінга (Погба, 59), Н’Зонзі, Жиру (Бен Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Міколенко (Чеберко, 46), Михайличенко (Соболь, 46), Макаренко (Шепелєв, 62), Харатін, Ярмоленко (Яремчук, 62), Маліновський (Циганков, 46), Шапаренко, Зубков (Безус, 71).

Голи: Камавінга, 9 Жиру, 24, 34 Міколенко, 40 (авт.) Толіссо, 65 Мбаппе, 82 Грізманн, 89 — Циганков, 53

Збірна Франції приймала збірну України в рамках товариського матчу. Зустріч пройшла у Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс та завершилася найбільшою розгромною поразкою синьо-жовтих в історії з рахунком 7:1.

Чинні чемпіони світу відкрили рахунок вже на дев’ять хвилині зустрічі – дебютним голом за Ле Бле відзначився 17-річний Едуарду Камавінга, який пробив після відскоку у ліву дев’ятку воріт.

Після взяття воріт французи увійшли у кураж – спершу прострілювався Марсьяль, а потім на дубль мітив Камавінга, та подвоїти рахунок вдалося Олів’є Жиру, який проводив у футболці національної команди соту гру. На 34-й хвилині матчу Жиру опинився першим на м’ячі після того, як Бущан відбив кулястого перед собою, та оформив головою дубль.

Кілька забійних моментів мав Руслан Маліновський, але м’яч після його ударів зрадницьки не йшов у ворота.

На перерву команди пішли за рахунку 4:0 на табло. Після подачі з кутового Віталій Міколенко намагався винести м’яча, але відправив його за комірець своєму ж арбітру.

На другий тайм обидва наставники провели потрійні заміни. Шевченко кинув у бій Циганкова, Соболя та Чеберка. Синьо-жовті з перших же хвилин після перерви кинулися насідати на ворота суперника. Спершу Шапаренко пробивал у лівий кут, але не влучив, а вже потім клас показав Віктор Циганков, який пройшов сольно оборону французів та пробив у нижній кут воріт без шансу для свіженького Маньяна.

Після успішного взяття воріт українці мали шанс забити другий, але Зубков влучив у штангу. Після цього коучі знову обмінялися подвійними замінами.

Мбаппе, який увійшов у гру на початку другого тайму, відпасував на Корентена Толіссо, а той ефектно пробив у нижній кут воріт.

Втім на цьому гольова феєрія від французів не закінчилися і вони продовжили добивати напіврезервний склад української команди. Шостий гол у ворота Бущана відправив Кіліан Мбаппе, а крапку у матчі поставив Антуанн Грізманн.

Чи варто звинувачувати у всіх пропущених голах дебютанта-голкіпера збірної – ні. Адже, Георгій Бущан у кількох небезпечних моментах врятував свої ворота, як після удару Толіссо, коли витягнув м’яча з під поперечини.

Та й з огляду на ситуацію, що склалася у збірній України з коронавірусом та кількома травмованими гравцями основи – ця гра стала скоріше болісним уроком для нашої збірної. І, на щастя, цей урок припав на контрольну гру.

Також Факти ICTV провели текстову трансляцію матчу Франція – Україна, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.