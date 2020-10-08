У Шахтарі 18 випадків захворювання на Covid-19. Два гравці поїдуть у збірну

Коронавірус в лавах ФК Шахтар виявили у дев’яти гравців і дев’яти осіб персоналу.

Зазначається, що на самоізоляцію пішли усі 18 осіб.

У більшості з них хвороба протікає безсимптомно, у деяких – в легкій формі.

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Півзахисники Марлос і Віктор Коваленко здали повторні негативні тести: вони вирушать до збірної України, щоб готуватися до майбутніх матчів Ліги націй.

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін у своєму Facebook побажав хворим швидкого одужання та поверення до команди.