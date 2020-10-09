9 жовтня молодіжна збірна України з футболу (U-21) зустрінеться з однолітками із Румунії в рамках відбору на чемпіонат Європи 2021 року для гравців до 21 року.

Головний тренер команди U-21 Руслан Ротань заявив перед матчем, що Олег Білик, Владислав Бабогло із Олександрії, а також Богдан В’юнник із донецького Шахтаря здали позитивні тести на коронавірус.

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Також поза грою опинився півзахисник Маріуполя Олег Очеретько, оскільки мешкав на зборах в одній кімнаті з В’юнником і пішов на вимушену самоізоляцію.

— Важко сказати, де саме вони підхопили Covid-19. Мабуть, все почалося із клубів. На початку збору ми провели тестування та отримали такі результати, – сказав Ротань.

На передматчевому тренуванні Ротань міг розраховувати лише на 20 футболістів збірної. Після гри з командою Румунії синьо-жовті зіграють на виїзді проти Північної Ірландії 13 жовтня.

У турнірній таблиці восьмої групи відбору на Євро-21 молодіжна збірна України йде на третьому місці, маючи в активі сім очок. Перша сходинка у Данії (19), а другою йде Румунія (16).

Спалах коронавірусу у Шахтарі

8 жовтня стало відомо, що у Шахтарі зафіксували 18 випадків інфікування коронавірусом, серед них дев’ять футболістів.

У більшості з них хвороба протікає безсимптомно, у деяких – в легкій формі.

Серед гравців гірників, які мали вирушити до табору збірної України, негативні тести здали лише Марлос та Віктор Коваленко. Також допомагати національній команді вирушить Валерій Бондар.

Джерело: ТК Футбол

Фото: Володимир Раснер, УАФ