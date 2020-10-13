Нападник італійського Ювентуса та збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду захворів на коронавірус.

Нині 35-річний футболіст знаходиться на ізоляції. Хвороба у Роналду протікає безсимптомно.

Читайте: У молодіжній збірній Україні три футболісти інфікувалися коронавірусом

Він пропустить матч Ліги Націй між збірними Португалії та Швейцарії, який відбудеться 14 жовтня.

Раніше Роналду відмовлявся дотримуватися карантинних норм. На час пандемії коронавірусу Кріштіану Роналду вирушив до себе на батьківщину, до Португалії, де з сім’єю виходив на прогулянку.

У футболіста збірної Франції виявили Covid-19 перед матчем з Україною

Захисник футбольного клубу Олімпік Ліон та збірної Франції Лео Дюбуа здав позитивний тест на Covid-19 перед товариською грою проти команди України. 26-річного футболіста відправили на самоізоляцію.

Матч Франція – Україна закінчився з рахунком 7:1 на користь французів.

Джерело: Збірна Португалії