Захисник футбольного клубу Олімпік Ліон та збірної Франції Лео Дюбуа здав позитивний тест на Covid-19 перед товариською грою проти команди України.

26-річного футболіста відправили на самоізоляцію і він вже покинув тренувальний табір Ле Блю. На місце Дюбуа наставник збірної Франції вже викликав захисника мадридського Реала Ферлана Менді.

Didier Deschamps has called up Ferland Mendy to replace Léo Dubois, who will miss all 3 games after testing positive for Covid-19. pic.twitter.com/fKeAdQZVDK

— French Team (@FrenchTeam) October 6, 2020