Захисник футбольного клубу Олімпік Ліон та збірної Франції Лео Дюбуа здав позитивний тест на Covid-19 перед товариською грою проти команди України.

26-річного футболіста відправили на самоізоляцію і він вже покинув тренувальний табір Ле Блю. На місце Дюбуа наставник збірної Франції вже викликав захисника мадридського Реала Ферлана Менді.

Didier Deschamps has called up Ferland Mendy to replace Léo Dubois, who will miss all 3 games after testing positive for Covid-19. pic.twitter.com/fKeAdQZVDK — French Team (@FrenchTeam) October 6, 2020

За збірну Франції Дюбуа провів п’ять матчів, дебютувавши за національну команду у червні 2019 року.

Окрім товариської гри зі збірною України Дюбуа пропустить третій та четвертий тури в рамках групового етапу Ліги націй проти Португалії та Хорватії, які мають відбутися 11 та 14 жовтня відповідно.

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У попередньому сезоні Лео взяв участь у 28 матчах за Ліон, з яким дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Матч Франція – Україна відбудеться 7 жовтня у Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс о 22.10 за київським часом.

6 жовтня стало відомо, що два голкіпери збірної Андрій Лунін та Юрій Паньків здали позитивні тести на Covid-19. Також позитивний результат виявили у шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича.

Таким чином у розпорядженні Андрія Шевченка на гру із командою Франції є лише один голкіпер – футболіст київського Динамо Георгій Бущан.

Джерело: French Team