Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко прокоментував поразку Теофімо Лопесу. У поєдинку за титули WBC, WBA, WBO та IBF український боксер поступився суперникові.

32-річний українець поставив під сумнів рішення суддів, які побачили переконливу перемогу Лопеса.

– Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Може, він десь вигравав на 1-2 раунди, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що забрав другу половину бою.

Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся. Поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі.