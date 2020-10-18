PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Хочу переглянути поєдинок: Ломаченко прокоментував бій з Лопесом

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко прокоментував поразку Теофімо Лопесу. У поєдинку за титули WBC, WBA, WBO та IBF український боксер поступився суперникові.

32-річний українець поставив під сумнів рішення суддів, які побачили переконливу перемогу Лопеса.

– Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Може, він десь вигравав на 1-2 раунди, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що забрав другу половину бою.

Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся. Поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі.

Читайте: Ломаченко втратив три пояси: результати та огляд бою з Лопесом

Бій Ломаченко – Лопес

18 жовтня проходив поєдинок Василя Ломаченка (чемпіонські титули: WBC, WBA Super, WBO) і Теофімо Лопеса (чемпіонський титул: IBF) за титул абсолютного чемпіона з боксу у легкій вазі.

Детально про те, як проходив бій Ломаченко – Лопес – дивіться у трансляції на Фактах ICTV.

Джерело: Укрінформ

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх