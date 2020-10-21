Екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко вийшов на ринг проти американця Теофімо Лопесом з травмою плеча. Після поєдинку йому знадобилася операція.

Про це розповів його хірург Ніл Ель-Аттраче.

Однак промоутер Ломаченко з компанії Top Rank Боб Арум не знав про те, що його боксер травмувався перед поєдинком.

За словами лікаря Ель-Аттраче, пошкодження було в тому ж місці, яке Ломаченко травмував під час бою з Хорхе Лінаресом у 2018 році.

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– Він сильно забив ротаторну манжету, відколовся шматок хряща, про що ми тоді не підозрювали. Але ми знали, що він сильно пошкодив ротаторну манжету, а також кістку в місці прикріплення ротаторної манжети до плеча. Це було приблизно за шість тижнів до бою. Ми зробили так, щоб він міг і далі тренуватися, – розповів Ель-Аттраче.

Доктор додав, що травма завдавала боксеру біль під час поєдинку, коли він наносив удари правою.

Спортсмена прооперували у понеділок, 19 жовтня.

За словами хірурга, нова операція була не такою масштабною, як та, що була зроблена Ломаченко два роки тому.

Також Ель-Аттраче зазначив, що операція не створить проблем з відновленням кар’єри.

Бій Ломаченко – Лопес

У Лас-Вегасі (США) закінчився бій Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса.

Перемогу в поєдинку здобув 23-річний американський боксер Тео Лопес.

В результаті програшу Ломаченко втратив три чемпіонські пояси.

Джерело: Yahoo Sports