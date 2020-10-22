У матчі першого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону-2002/21 англійський Лестер прийматиме луганську Зорю. Зустріч відбудеться 22 жовтня у Лестері на стадіоні Кінг Пауер Стедіум.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia TV). Також гру можна буде подивитися на російському телеканалі Матч! Футбол 3.

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У повторі гру можна буде подивитися 23 жовтня на каналі Футбол 2 об 11.20, а також о 16.50 на каналі Футбол 1.

Для Лестера та Зорі це буде перше очне протистояння в історії. Також лиси ніколи раніше не зустрічалися з українськими клубами у єврокубках.

В іншому матчі квартету G португальська Брага на стадіоні Ештадіу Мунісіпал де Брага прийме команду із Греції АЕК. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Zorya Luhansk