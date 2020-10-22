Зоря у четвер, 22 жовтня, проведе матч в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Віктора Скрипника на стадіоні Кінг Пауер Стедіум у Лестері зіграють проти англійського Лестера. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Брендана Роджерса. На перемогу Лестера приймають ставки з коефіцієнтом 1.35. Успіх українського клубу оцінюють в 11.0. Нічийний результат зустрічі — 4.90.

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На те, що лиси першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.29, а на луганців — 3.65.

Матч довірили судити французькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Стефані Фраппар. Їй асистуватимуть її співвітчизниці: Сіріль Мюньє та Бенжамен Пажес. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Жоан Амель.

Фраппар стане першою жінкою, яка працюватиме головним арбітром на матчі Ліги Європи. У 2019 році французці вже довірили обслуговувати матч за Суперкубок УЄФА між англійськими клубами Ліверпуль та Челсі.

Для команд це буде перша очна зустріч в історії протистоянь. В іншому поєдинку квартету G португальська Брага прийме на стадіоні Ештадіу Мунісіпал де Брага грецький АЕК.

Фото: FC Zorya Luhansk