Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) визнав російського біатлоніста Євгенія Устюгова винним у порушенні антидопінгових правил та анулював його результати за період з 24 січня 2020 року до кінця сезону-2013/14.

Таким чином, Устюгов має повернути олімпійське золото у мас-старті та командну бронзову медаль, яку він завоював на Іграх у Ванкувері у 2010 році, а також командне золото в естафеті у Сочі у 2014 році.

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Також Устюгов втратить срібні нагороди з Кубка світу з біатлону.

Біатлоніст може оскаржити це рішення, про що заявив його адвокат Олексій Панич.

— Рішення CAS ADD не є кінцевим і може бути оскаржене протягом 21 дня.

Через анулювання результатів Устюгова в естафеті на ОІ-2014 року золоті нагороди також мають повернути Олексій Волков, Дмитро Малишко та Антон Шипулін, а також бронзу за естафету у Ванкувері – Іван Черезов, Антон Шипулін та Максим Чудов.

У квітні 2014 року Устюгов оголосив про завершення кар’єри. Через три роки після того, як росіянин пішов зі спорту, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) запідозрив його у вживанні заборонених препаратів, а саме ерітропоетину.

WADA на 4 роки відсторонила РФ від спортивних змагань

У лютому 2020 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило російських спортсменів від участі у великих міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки.

Відповідне рішення виконком організації ухвалив одноголосно.

Рішення поширюється на літню Олімпіаду-2020 у Токіо, зимову Олімпіаду-2022 у Пекіні, чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі, Універсіади 2021 та 2023 років.