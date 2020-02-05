Рішення WADA щодо Росії: чи зможуть росіяни зіграти на Євро-2020 та ЧС-2022

Найбільший арабський спортивний канал BeIN Sports заявив, що WADA повідомило Росію про неможливість її збірної брати участь у чемпіонаті світу з футболу у 2022 році.

Раніше WADA позбавило можливості російських спортсменів брати участь в міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки. Рішення було ухвалено одноголосно під час засідання виконкому організації у Лозанні.

Також WADA заборонило відвідувати міжнародні турніри держслужбовцям РФ і керівництву Олімпійського комітету Росії і Паралімпійського комітету країни. А протягом чотирьох років РФ не зможе подавати заявки на проведення міжнародних змагань.

На які турніри поширюється рішення WADA щодо Росії?

Літня Олімпіада – 2020 у Токіо

Зимова Олімпіада – 2022 у Пекіні

ЧС з футболу – 2022 у Катарі

Універсіада-2021

Універсіада-2023

Росія пропустить ЧС-2022 у Катарі, а якщо збірній все ж дозволять брати участь у турнірі, то вона поїде без прапора та гімну. На Олімпіаду-2020 росіяни якщо і поїдуть, то без прапора.

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Однак остаточне рішення щодо участі Росії у ЧС-2022 в разі її успішної кваліфікації на турнір ухвалюватиме ФІФА. При цьому WADA лише дає рекомендації у цьому питанні.

На які турніри не поширюється рішення WADA?

Євро-2020 з футболу

Чемпіонати Європи

Кубки світу

Збірна Росії зіграє на Євро-2020 з прапором та гімном, а Санкт-Петербург залишиться серед дванадцяти міст, які приймуть турнір. Чому так? – Все просто. Регіональні федерації, до яких відноситься УЄФА, не зобов’язані слідувати рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства.

На чемпіонатах Європи, Кубках світу та інших менш великих стартах росіяни допускатимуться до участі.

Нагадаємо, Московській антідопінговій лабораторії заборонено проводити аналіз зразків крові за програмою Біологічний паспорт спортсмена. WADA тимчасово призупинило дію ліцензії.