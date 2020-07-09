Українським біатлоністам віддали золоті медалі ЧЄ, які відібрали у росіян за допінг

Збірна України з біатлону у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Сергія Семенова та Артема Тищенка отримала від IBU золоті медалі за естафету на чемпіонаті Європи 2015 року в естонському Отепяе.

Про це повідомив капітан збірної Підручний, який виклав у сторіс в Instagram знімки нагороди.

— Прийшла посилочка від IBU. Знаєте чому і за яку гонку?, – поцікавився у своїх підписників Дмитро.







Українцям віддали золоті медалі ЧЄ з біатлону, які відібрали у росіян за допінг / 2 фотографии

Один із підписників біатлоніста відповів вірно. IBU прислав українській команді чемпіонські медалі, які раніше відібрали у збірної Росії через допінг-скандал з біатлоністом збірної.

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В естафеті на чемпіонаті Європи в Отепяе синьо-жовті посіли другу сходинку, поступившись команді РФ. Але через позитивну допінг-пробу Олександра Печенкіна, Росію позбавили золота.

WADA на 4 роки відсторонила РФ від спортивних змагань

У лютому 2020 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило російських спортсменів від участі у великих міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки.

Відповідне рішення виконком організації ухвалив одноголосно.

Рішення поширюється на літню Олімпіаду-2020 у Токіо, зимову Олімпіаду-2022 у Пекіні, чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі, Універсіади 2021 та 2023 років. Натомість, росіяни візьмуть зможуть брати участь у чемпіонатах Європи та Кубках світу.

Окрім заборони брати участь у змаганнях WADA заборонило держслужбовцям РФ та керівництву російського Олімпійського комітету відвідувати міжнародні турніри. Також під час заборони Росія не зможе подавати заявки на проведення міжнародних турнірів.

Фото: Dmytro Pidruchnyi