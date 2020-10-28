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ПЛР – нісенітниця! Роналду обурився черговому позитивному тесту на Covid-19

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду розповів про стан свого здоров’я перед матчем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти каталонської Барселони.

— Почуваюся добре та здоровим! Вперед Ювентус, – написав португалець на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

 

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У коментарях до свого посту Роналду висловив своє незадоволення черговим ПЛР-тестом на коронавірус, який показав позитивний результат у гравця.

— ПЛР – нісенітниця, написав Криштіану.

ПЛР – нісенітниця! Роналду обурився черговому позитивному тесту на Covid-19

Напередодні стало відомо, що 35-річний португалець не допоможе своїй команді у матчі проти Барселони у Турині через позитивний тест на Covid-19.

Інфекцію у Криштіану виявили ще 13 жовтня, коли він перебував у розташуванні національної збірної Португалії.

Матч Ювентус — Барселона відбудеться сьогодні, 28 жовтня у Турині на стадіоні Ювентус Стедіум. Стартовий свисток має пролунати о 22.00 за київським часом.

Фото: Cristiano Ronaldo

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