Український боксер Олександр Усик висловився щодо поразки свого співвітчизника Василя Ломаченка у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

— Я не розмовляв з ним щодо поєдинку. Мені це не потрібно. Я просто хотів побачити його очі і дізнатися, як він себе відчуває. З ним все добре. Я побачив, що його внутрішній стан стриманий. Теофімо трішки допомогли судді, але це неважливо.

Ми знаємо, що у Василя проблеми з плечем були у таборі. Тому все нормально. Змінимо амуніцію, залижемо рани і повернемося, – сказав Усик.

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17 жовтня Василь Ломаченко поступився Теофімо Лопесу у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій ваговій категорії одноголосним рішенням суддів – 116:112, 117:111, 119:109.

21 жовтня стало відомо, що Василь Ломаченко вийшов на ринг з травмою плеча проти американця Теофімо Лопесом. Промоутер українця Боб Арум не знав про його травму.

Спортсмена прооперували у понеділок, 19 жовтня. За словами хірурга, операція не створить проблем з відновленням кар’єри.

Джерело: iFL.TV