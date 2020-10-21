Український боксер Іван Редкач прокоментував інформацію про те, що екс-чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко боксував із травмою плеча у бою за звання абсолютного чемпіона світу.
— Більше схоже на чисту брехню, ніж на вагомі аргументи щодо поразки. Очевидно, що замість того, щоб переглянути свій бій і працювати над помилками, Василь та його команда придумують причини і виправдання. Ми всі прекрасно бачили, як Василь з легкістю відтискався на кільцях, ходив на руках, по воді, на чому тільки можна і де завгодно під час свого підготовчого табору, – написав Іван у соцмережі Instagram.
Також 34-річний Редкач додав, що Ломаченко у своїх інтерв’ю говорив, що він ніколи не викладався на всі 100%, як перед поєдинком із Лопесом.
— Він чітко говорив, що відпочив рік, і відчуває себе відмінно, жодних травм немає тощо. Брехня однозначна.
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Втім, Редкач зауважив, що якщо інформація з травмою перед боєм є правдивою, то це є плювком в обличчя всьому професійному боксу.
— Припустимо, що це не брехня, і травма була. В цьому випадку, куди дивилася команда, де їхній професіоналізм, як вони на головний бій не тільки для Василя, але і для них в житті, могли випустити бійця з травмою? Що це? Клоунада? Плювок в обличчя всьому боксу? Плювок і насмішка над фанатами? Чи амбіції великого хлопчика, який не слухається свого тата? Це просто цирк, хоча навіть не смішно – це низько, – додав Редкач.
На останок спортсмен пригадав випадок із філіппінським боксером Менні Пакьяо, якому загрожував термін за ґратами або великий штраф за те, що він приховав інформацію про травму плеча перед боєм з Флойдом Мейвезером.
— Такі правила штату Невада. А може команда Василя скопіювали саме це випадок? Тоді варто команді та Василю повернути гроші всім тим, хто ставив на його перемогу, – написав Іван.
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Похоже больше на чистое враньё нежели чем на весомые доводы к проигрышу. Очевидно, что вместо того что бы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря. Более того, Василий говорил что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. И т.п. Враньё однозначное! НО, допустим что это не враньё и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой не только для Василия но и для них в жизни, могли выпустить бойца с ТРАВМОЙ! Что это…клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика который не слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно; это низко. И давайте не будем забывать, что Мэнни Пакьяо мог сесть в тюрьму, и му грозил срок от 1 до 4 лет или крупный штраф за то утаил информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мэйуэзером. Таковы правила штата Невада. А может команда Василия с Василием скопировали именно это случай?…. тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на победу Василия. В любом случае, правда это или ложь; это неуважение к своему сопернику, подстава своей команды, неуважение к комиссии бокса штата Невада и своим болельщикам. #myopinion #only
21 жовтня стало відомо, що Василь Ломаченко вийшов на ринг з травмою плеча проти американця Теофімо Лопесом. Промоутер українця Боб Арум не знав про його травму.
Спортсмена прооперували у понеділок, 19 жовтня. За словами хірурга, операція не створить проблем з відновленням кар’єри.
Фото: Ivan Redkach