Український боксер Іван Редкач прокоментував інформацію про те, що екс-чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко боксував із травмою плеча у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

— Більше схоже на чисту брехню, ніж на вагомі аргументи щодо поразки. Очевидно, що замість того, щоб переглянути свій бій і працювати над помилками, Василь та його команда придумують причини і виправдання. Ми всі прекрасно бачили, як Василь з легкістю відтискався на кільцях, ходив на руках, по воді, на чому тільки можна і де завгодно під час свого підготовчого табору, – написав Іван у соцмережі Instagram.

Також 34-річний Редкач додав, що Ломаченко у своїх інтерв’ю говорив, що він ніколи не викладався на всі 100%, як перед поєдинком із Лопесом.

— Він чітко говорив, що відпочив рік, і відчуває себе відмінно, жодних травм немає тощо. Брехня однозначна.

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Втім, Редкач зауважив, що якщо інформація з травмою перед боєм є правдивою, то це є плювком в обличчя всьому професійному боксу.

— Припустимо, що це не брехня, і травма була. В цьому випадку, куди дивилася команда, де їхній професіоналізм, як вони на головний бій не тільки для Василя, але і для них в житті, могли випустити бійця з травмою? Що це? Клоунада? Плювок в обличчя всьому боксу? Плювок і насмішка над фанатами? Чи амбіції великого хлопчика, який не слухається свого тата? Це просто цирк, хоча навіть не смішно – це низько, – додав Редкач.

На останок спортсмен пригадав випадок із філіппінським боксером Менні Пакьяо, якому загрожував термін за ґратами або великий штраф за те, що він приховав інформацію про травму плеча перед боєм з Флойдом Мейвезером.

— Такі правила штату Невада. А може команда Василя скопіювали саме це випадок? Тоді варто команді та Василю повернути гроші всім тим, хто ставив на його перемогу, – написав Іван.

21 жовтня стало відомо, що Василь Ломаченко вийшов на ринг з травмою плеча проти американця Теофімо Лопесом. Промоутер українця Боб Арум не знав про його травму.

Спортсмена прооперували у понеділок, 19 жовтня. За словами хірурга, операція не створить проблем з відновленням кар’єри.

Фото: Ivan Redkach