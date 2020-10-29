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Факти / Спорт

Обійми замість плювків: Усик і Чісора провели дуель поглядів

29 жовтня відбулася прес-конференція перед боєм боксерів українця Олександра Усика і британця Дерека Чісори.

Під час зустрічі Чісора відзначився “зразковою” поведінкою, адже громадськість вже звикла до того, що спортсмен влаштовує “хаос” перед боями: плюється, кусається і кидається столами.

Усього цього на прес-конференції з Усиком не було – суперники навіть під час дуелі посміхалися.

Обійми замість плювків: Усик і Чісора провели дуель поглядів

Усик і Чісора обнялися під час прес-конференції перед боєм. Фото: MatchroomBoxing.

– Він спробує боксувати. Я не вмію боксувати. Це буде перестрілка. Сховатися буде нікуди, – сказав Чісора і закликав до чесного суддівства.

Усик зі свого боку висловив упевненість в тому, що зможе розвіяти сумніви в своїй здатності здобути перемогу в супертяжах.

– Війни не буде. Я несу мир – буде чистий бокс, – сказав Усик.

ЧитайтеДе дивитися бій Усик — Чісора

Букмекери назвали фаворита бою Усик – Чісора

На думку букмекерів, фаворитом бою Усик – Чісора є український боксер.

Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.12. Тоді як успіх британця оцінюється котируванням 5.50. На нічию дають – 25.0.

Бій відбудеться 31 жовтня в Лондоні та розпочнеться для українських глядачів не раніше 23.00.

Фото: MatchroomBoxing

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