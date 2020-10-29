Объятия вместо плевков: Усик и Чисора провели дуэль взглядов

29 октября состоялась пресс-конференция перед боем супертяжеловесов украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры.

Во время встречи Чисора отличился “образцовым” поведением, ведь общественность уже привыкла к тому, что спортсмен устраивает “хаос” перед боями: плюется, кусается и бросается столами.

Всего этого на пресс-конференции с Усиком не было – соперники даже во время дуэли улыбались.

Усик и Чисора обнялись во время пресс-конференции перед боем. Фото: MatchroomBoxing.

— Он попытается боксировать. Я не умею боксировать. Это будет перестрелка. Спрятаться будет некуда, — сказал Чисора и призвал к честному судейству.

Усик со своей стороны выразил уверенность в том, что сможет развеять сомнения в своей способности одержать победу в супертяжах.

— Войны не будет. Я несу мир — будет чистый бокс, — сказал Усик.

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Букмекеры назвали фаворита боя Усик — Чисора

По мнению букмекеров, фаворитом боя Усик — Чисора является украинский боксер.

Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.12. Тогда как успех британца оценивается котировкам 5.50. На ничью дают — 25.0.

Бой состоится 31 октября в Лондоне и начнется для украинских зрителей не раньше 23.00.

Фото: MatchroomBoxing