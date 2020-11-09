Ібрагімович перевершив досягнення Шевченка у Мілані

У сьомому турі італійської Серії А Мілан розписав бойову нічию з рахунком 2:2 із Вероною. Россонері поступалися у рахунку, але шведський форвард Златан Ібрагімович вирвав для своєї команди нічию, забивши на третій доданій хвилині до основного часу зустрічі.

Цей гол дозволив шведу побити досягнення Андрія Шевченка за Мілан та стати першим футболістом червоно-чорних, якому вдалося відзначитися у семи поспіль матчах чемпіонату Італії відтоді, як була введена триочкова система, а точніше із сезону-1994/1995.

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Попередній рекорд із шести поспіль результативних поєдинків встановив екс-футболіст Мілана, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко у 2001 році. Ібрагімович спершу повторив досягнення українця у 2012 році, а вдруге у 2020 році.

У поточному сезоні 39-річний Ібрагімович взяв участь у дев’яти матчах за міланський клуб у всіх турнірах, в яких відзначився дев’ятьма забитими голами та віддав дві результативні передачі.

У сезоні-2019/20 на рахунку шведського форварда 20 матчів у футболці россонері, 11 голів та п’ять асистів.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Мілан є беззаперечним лідером, маючи в активі 17 очок. На другій позиції розташувався Сассуоло (15), а замикає трійку лідерів Наполі (14). Чинний чемпіон Серії А Ювентус (13) наразі лише п’ятий.

Covid-19 у Златана

24 вересня стало відомо, що Ібрагімович здав позитивний тест на коронавірус. Це сталося напередодні матчу у третьому відбірковому раунді Ліги Європи сезону-2020/21 проти норвезької команди Буде-Глімт.

9 жовтня Златан повідомив, що подолав коронавірусну інфекцію.

Джерело: OptaPaolo