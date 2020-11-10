Олімпіада 2021: Японія проведе тестові змагання

Організатори Олімпіади в Токіо, перенесеної через пандемію коронавірусу з 2020 на 2021 рік, оголосили, що, починаючи з березня наступного року, проведуть серію тестових змагань на олімпійських об’єктах.

– Ми обговорюємо, як боротися з Covid-19 разом з японським урядом і столичним урядом Токіо. З початку наступного року ми почнемо роботу і приступимо до проведення тестових заходів в березні, – заявив представник оргкомітету Олімпіади.

Японську владу надихнуло успішне проведення турніру зі спортивної гімнастики 8 листопада, в якому взяли участь атлети з Японії, Росії і США і яке проходило з присутністю глядачів.

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Всі учасники до початку змагань пройшли карантин в готельних номерах, у них щодня брали тести на Covid-19.

Очікується, що в кінці листопада президент МОК Томас Бах прибуде в Токіо, щоб обговорити з організаторами питання відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року. Японська влада наполягає на тому, що буде готова до проведення цього масового заходу.

МОК та уряд Японії у березні ухвалили безпрецедентне рішення про перенесення Ігор, що мали стартувати 8 липня 2020 року. Також у МОК зазначили, що Олімпіада у наступному році або відбудеться, або її скасують взагалі.