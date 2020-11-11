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Факти / Спорт

Вісім гравців Динамо одужали від Covid-19, а троє заразилися

Вісім футболістів першої команди, які раніше були інфіковані, отримали негативні результати.

Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цітаішвілі і Міккель Дуелунн.

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Однак троє гравців команди отримали позитивний тест на коронавірус. Це Олександр Андрієвський, Артем Шабанов і Руслан Нещерет.

26 жовтня стало відомо, що основний голкіпер Динамо Георгій Бущан захворів на коронавірус. Окрім 26-річного воротаря позитивний тест також здав захисник киян Віталій Міколенко та тренер із фізичної підготовки Віталій Кулеба.

4 листопада підопічні Мірчи Луческу у третьому турі групового етапу ЛЧ на виїзді на Камп Ноу зустрінуться із каталонською Барселоною.

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