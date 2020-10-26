Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан та захисник Віталій Міколенко здали позитивні тести на коронавірусну інфекцію та не допоможуть своїй команді у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша.

Також позитивний результат ПЛР-тесту у тренера з фізпідготовки Віталія Кулеби.

Читайте: Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

Футболісти, тренерський штаб та працівники ФК Динамо здавали обов’язкові тести перед матчем Ліги чемпіонів.

Таким чином, замість поїздки до Угорщини на гру Бущан, Міколенко та Кулеба вирушать на самоізоляцію. У Динамо зазначили, що всі троє почуваються задовільно.

У решти гравців, тренерів та персоналу результати тестів – негативні. Вони готуються до вильоту до Будапешта на матч з Ференцварошем.

Гра Ференцварош – Динамо Київ відбудеться 28 жовтня у столиці Угорщини на Групама Арена. Початок зустрічі о 22.00 за київським часом.

У першому турі групового етапу ЛЧ Динамо у Києві поступилося туринському Ювентусу. Перемогу б’янконері приніс дубль Альваро Морати.