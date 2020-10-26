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Факти / Спорт

Два футболісти основи Динамо здали позитивні тести на Covid-19

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан та захисник Віталій Міколенко здали позитивні тести на коронавірусну інфекцію та не допоможуть своїй команді у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша.

Також позитивний результат ПЛР-тесту у тренера з фізпідготовки Віталія Кулеби.

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Футболісти, тренерський штаб та працівники ФК Динамо здавали обов’язкові тести перед матчем Ліги чемпіонів.

Таким чином, замість поїздки до Угорщини на гру Бущан, Міколенко та Кулеба вирушать на самоізоляцію. У Динамо зазначили, що всі троє почуваються задовільно.

У решти гравців, тренерів та персоналу результати тестів – негативні. Вони готуються до вильоту до Будапешта на матч з Ференцварошем.

Гра Ференцварош – Динамо Київ відбудеться 28 жовтня у столиці Угорщини на Групама Арена. Початок зустрічі о 22.00 за київським часом.

У першому турі групового етапу ЛЧ Динамо у Києві поступилося туринському Ювентусу. Перемогу б’янконері приніс дубль Альваро Морати.

Джерело: Динамо Київ

Фото: Dreamstime

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