Домагой Віда дізнався про зараження Covid-19 у перерві матчу Туреччина – Хорватія

У перерві товариського матчу між збірними Туреччини та Хорватії, який відбувся у Стамбулі 11 листопада, стало відомо, що ПЛР-тест захисника картатих Домагоя Віди показав позитивний результат.

Футболіста відразу ж замінили та ізолювали від решти гравців національної команди та тренерського штабу. На гру з турками Віда вивів хорватську збірну з капітанською пов’язкою.

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Перше тестування національна збірна Хорватії перед матчем проти Туреччини здавала у понеділок, а в середу гравці здали тести перед поєдинком проти Швеції у шостому турі Ліги націй.

— Відповідно до протоколу, Віда кілька наступних днів проведе на самоізоляції у Стамбулі, – йдеться у повідомленні Хорватського футбольного союзу.

Решта футболістів, членів тренерського штабу та техперсоналу збірної Хорватії вирушать до Стокгольма.

Окрім Віди позитивний тест здав ще один із членів хорватської делегації, але він не контактував із членами збірної.

Товариська гра Туреччини та Хорватії завершилася бойовою нічиєю з рахунком 3:3. За господарів голами відзначилися Тосун, Тюрюч та Ундер, за хорватів забивали – Будімір, Пашаліч та Брекало.

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Відразу вісім футболістів біло-синіх, котрі раніше були інфіковані Covid-19, здали негативні тести. Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цітаішвілі і Міккель Дуелунн.

На самоізоляції залишаються ще четверо гравців: Денис Попов, Артем Шабанов, Руслан Нещерет та Олександр Андрієвський.

Джерело: Hrvatski nogometni savez