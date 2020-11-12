У Тбілісі (Грузія) 12 листопада пройшов вирішальний матч відбору до Євро-2020 між збірними Грузії та Північної Македонії.

Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь збірної Північної Македонії.

Переможець матчу автоматично потрапляє до квартету С на груповому етапі Євро-2020, в якому уже є Україна, Нідерланди та Австрія.

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У першому таймі команди не змогли забити жодного голу. Проте у грузинів було два моменти, коли Окріашвілі прострілював ворота суперника. Проте спочатку голкіпер македонців парирував, а вдруге – м’яч пролетів вище воріт.

У другому таймі збірна Північної Македонії таки забила гол, автором якого став Пандєв.

До кінці гри грузинам так і не вдалося відігратися.

Грузія: Лорія – Какабадзе, Кверквелія, Кашія, Двалі – Канкава, Квеквескірі – Казаішвілі, Гвілія, Окріашвілі – Качарава.

Запасні: Макарідзе, Купатадзе, Хочолава, Даушвілі, Лобжанідзе, Грігалава, Абурджанія, Давіташвілі, Папунашвілі, Джігаурі.

Північна Македонія: Дімітрієвскі – Бейтулай, Мусліу, Велкоскі – Рістовскі, Адемі, Ніколов, Аліоскі – Елмас – Несторовскі, Пандєв.

Запасні: Богатінов, Шішковскі, Тотре, Трічковскі, Трайковскі, Костадінов, Зайков, Стояновскі, Спіровскі.

Євро-2020

У березні УЄФА ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи з футболу 2020 на наступний рік.

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року.