Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер внаслідок серцевого нападу у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта.

25 листопада до його будинку прибуло дев’ять машин швидкої допомоги, але медики не змогли реанімувати уславленого гравця.

На початку листопада 60-річний Марадона потрапив до лікарні із діагнозом субдоральна гематома – згусток крові, який часто утворюється в результаті травми голови та може чинити тиск на мозок.

Йому провели операцію з видалення гематоми, яка тривала майже півгодини. Лікарі повідомляли, що колишній футболіст переніс її добре. 11 листопада Марадону виписали з лікарні Буенос-Айреса.

Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив у країні триденну жалобу у зв’язку зі смертю Марадони та заявив, що спустошений і не може повірити у цю новину.

Дієго Марадона дебютував у професійному футболі за команду Аргентінос Хуніорс. За свою кар’єру гравця він захищав кольори аргентинських Бока Хуніорс та Ньюеллс Олд Бойз, а також іспанських Барселони та Севільї. Втім найбільше футболіст зіграв за італійський Наполі – 188 матчів, в яких відзначився 81 голом.

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У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу у 1986 році. У період з 2008 до 2010 року Марадона очолював альбіселесте і довів їх до 1/4 фіналу Мундіалю у ПАР.

Марадону не раз визнавали одним із найкращих футболістів XX століття. Також він увійшов до символічної збірної найкращих гравців ФІФА за всю історію чемпіонатів світу.

Джерело: La Nacion