Дієго Марадона – біографія і подробиці життя

25 листопада 2020 року стало відомо, що легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років.

Великий футболіст Дієго Марадона привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу 1986 року, хоча його досягнення пізніше були затьмарені боротьбою зі зловживанням наркотиками.

Читайте: Помер Дієго Марадона – йому було 60 років

Ранні роки

Дієго Армандо Марадона народився 30 жовтня 1960 року в Вілья Фіоріто, провінція Буенос-Айрес, Аргентина.

П’ятий з восьми дітей, яких виховували Дієго-старший і Донья Тота, Марадона виріс у бідній, але дружній родині. Свій перший футбольний м’яч він отримав у подарунок в три роки і швидко захопився цією грою.

У 10 років Марадона приєднався до Los Cebollitas, молодіжної команди Argentinos Juniors, одного з найбільших клубів Аргентини.

Показавши свої приголомшливі здібності в ранньому віці, Марадона привів команду до неймовірної безпрограшної серії з 136 ігор.

Незадовго до свого 16-річчя він дебютував у старшій команді.

Професійна кар’єра

Марадона грав за клуби в чемпіонатах Аргентини, Італії та Іспанії, а також привів аргентинську збірну до перемоги на чемпіонаті світу 1986 року.

Його виступ включав два незабутніх голи в чвертьфінальному матчі проти Англії.

Загалом Марадона зіграв у чотирьох чемпіонатах світу і забив вражаючі 34 голи в 91 матчі за збірну Аргентини.

Він оголосив про завершення кар’єри напередодні свого дня народження в 1997 році.

Проблеми з наркотиками

Незважаючи на безсумнівний блиск на полі, емоційний Марадона став однаково добре відомий як вельми спірна фігура.

Він пристрастився до кокаїну під час гри в Іспанії в 1980-х роках і отримав 15-місячну дискваліфікацію після позитивного результату тесту на цю речовину в 1991 році.

Марадона пережив ще одну гучну дискваліфікацію три роки по тому, на цей раз за позитивний результат на ефедрин під час чемпіонату світу з футболу.

Кар’єра тренера

У 2008 році Марадону взяли тренером збірної Аргентини. Хоча аргентинці могли похвалитися талановитою командою, очолюваною Ліонелем Мессі, вони вилетіли з чемпіонату світу 2010 року після розгрому від Німеччини з рахунком 4:0 у чвертьфіналі, і контракт Марадони не був продовжений.

Проблеми зі здоров’ям

Марадона був госпіталізований через проблеми з серцем у 2000 і 2004 роках.

У 2020 році Марадона успішно переніс операцію на головному мозку після того, як у нього діагностували субдуральну гематому – згусток крові, який часто утворюється внаслідок травми голови і може тиснути на мозок.