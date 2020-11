Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Йому було 60 років.

Причиною смерті колишнього футболіста стала раптова зупинка серця.

Читайте: Блискучий на полі, але скандальний у житті: біографія Дієго Марадони

25 листопада він переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги приїхали, щоб надати йому допомогу, але врятувати легендарного аргентинського футболіста не вдалося.

Смерть Марадони підтвердив його особистий агент Матіас Морія.

A true legend and iconic character in the world of football. RIP Diego Maradona, you will be missed pic.twitter.com/lpwJFAFqex

