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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Помер Дієго Марадона – йому було 60 років

Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Йому було 60 років.

Причиною смерті колишнього футболіста стала раптова зупинка серця.

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25 листопада він переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги приїхали, щоб надати йому допомогу, але врятувати легендарного аргентинського футболіста не вдалося.

Смерть Марадони підтвердив його особистий агент Матіас Морія.

Востаннє Марадона з’являвся перед публікою 30 жовтня під час матчу першого туру чемпіонату Аргентини, коли його команда Хімнасія і Есгріма зустрічалася із Патронато (3:0). Гра була присвячена 60-річчю футболіста. Перед матчем йому вручили пам’ятну дошку.

Сам Дієго не залишився спостерігати за грою через погане самопочуття. Пізніше стало відомо, що він потрапив до шпиталю Іпенса у Ла-Платі, а через кілька днів його перевели до однієї з клінік аргентинської столиці.

11 листопада Марадону виписали з лікарні Буенос-Айреса. Екс-футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Після того, як Марадону виписали з клініки повідомлялося, що його доправили в інший заклад для лікування від алкогольної залежності.

Дієго Марадона разом зі збірною Аргентини виграв чемпіонат світу з футболу у 1986 році. Він привів до двох титулів Серії А італійський Наполі, кольори якого захищав. Також він виступав за Архентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Ньюеллс Олд Бойз, Барселону та Севілью.

З 2019 року він тренував клуб аргентинської Суперліги Хімнасія і Есгріма.

Джерело: Daily Mail

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