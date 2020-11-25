Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Йому було 60 років.

Причиною смерті колишнього футболіста стала раптова зупинка серця.

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25 листопада він переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги приїхали, щоб надати йому допомогу, але врятувати легендарного аргентинського футболіста не вдалося.

Смерть Марадони підтвердив його особистий агент Матіас Морія.

A true legend and iconic character in the world of football. RIP Diego Maradona, you will be missed pic.twitter.com/lpwJFAFqex — ODDSbible (@ODDSbible) November 25, 2020

Востаннє Марадона з’являвся перед публікою 30 жовтня під час матчу першого туру чемпіонату Аргентини, коли його команда Хімнасія і Есгріма зустрічалася із Патронато (3:0). Гра була присвячена 60-річчю футболіста. Перед матчем йому вручили пам’ятну дошку.

Сам Дієго не залишився спостерігати за грою через погане самопочуття. Пізніше стало відомо, що він потрапив до шпиталю Іпенса у Ла-Платі, а через кілька днів його перевели до однієї з клінік аргентинської столиці.

11 листопада Марадону виписали з лікарні Буенос-Айреса. Екс-футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Після того, як Марадону виписали з клініки повідомлялося, що його доправили в інший заклад для лікування від алкогольної залежності.

Дієго Марадона разом зі збірною Аргентини виграв чемпіонат світу з футболу у 1986 році. Він привів до двох титулів Серії А італійський Наполі, кольори якого захищав. Також він виступав за Архентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Ньюеллс Олд Бойз, Барселону та Севілью.

З 2019 року він тренував клуб аргентинської Суперліги Хімнасія і Есгріма.