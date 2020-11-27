Легенду світового футболу Дієго Марадону поховали 26 листопада на приватному кладовищі Bella Vista, що знаходиться неподалік від Буенос-Айреса, поруч із його батьками.

Церемонія поховання легендарного аргентинця була закритою, в ній взяли участь лише найближчі родичі та друзі футболіста.

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Кладовище оточила поліція та не підпускала до місця поховання інших людей.

Los restos de Diego Maradona fueron enterrados en un cementerio de Bella Vista junto a sus padres https://t.co/EOlZ1KxTds — TodaPasion (@TodaPasion) November 26, 2020

Сама церемонія прощання із Марадоною пройшла у резиденції президента Аргентини La Casa Rosada. Попрощатися зі своїм кумиром та співвітчизником прийшли сотні тисяч аргентинських вболівальників.

Втім церемонію прощання довелося завершити раніше через проблеми з безпекою самого заходу. Деякі вболівальники на площі перед президентським палацом намагалися прорватися до будівлі, і поліції довелося застосувати гумові кулі та димові шашки для приборкання натовпу.

Смерть Марадони

Дієго Марадона помер на 61-му році життя внаслідок серцевого нападу у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта.

25 листопада до його будинку прибуло дев’ять машин швидкої допомоги, але медики не змогли реанімувати уславленого гравця.

Після смерті Марадони в Аргентині Альберто Фернандес оголосив у країні триденну жалобу.

Джерело: TN24