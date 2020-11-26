Легенда світового футболу Дієго Марадона помер на 61-му році життя у своєму будинку в Аргентині.

В італійському Неаполі, де тривалий час гравець захищав кольори місцевого Наполі, тисячі людей вийшли на вулиці, щоб попрощатися з гравцем.

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Марадона був кумиром для міста та клубу, адже за сім років у Наполі виграв разом з адзуррі два Скудетто, Кубок та Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА.

Біля одного з велетенських муралів із зображенням Марадони, що знаходиться в іспанському кварталі у центрі міста, вболівальники запалили фаєри.

— Прощавай, бог футболу, – плакати з такими написами заполонили вулиці одного з кварталів Неаполя.

Також фанати зібралися на площі Еспозіто цілими сім’ями або з друзями у футболках та із символікою Наполі, де запалили свічки та співали фанатські пісні. Багато із шанувальників Марадони не змогли стримати сліз від смутку.

#AddioMaradona, questi sono adesso i Quartieri Spagnoli, a #Napoli. Tanti tifosi si sono recati sotto il murales di Diego per un ultimo saluto. pic.twitter.com/eLCuNYKghe — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 25, 2020

Керівництво стадіону Наполі залишило увімкненим усі прожектори на арені Сан-Паоло, а мер міста запропонував перейменувати спортивну споруду на честь аргентинця.

@SSCNapoli are in talks to rename their stadium Diego Armando Maradona/San Paolo, reports @FabrizioRomano. pic.twitter.com/snFPTj9Xuc — SPORF (@Sporf) November 25, 2020

— Чао Дієго, – написав у Twitter офіційний акаунт адзуррі.

Per Sempre

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Церемонія прощання із Марадоною

На церемонії прощання із Марадоною очікують не менше мільйона людей. Вона відбудеться у президентському палаці к Буенос-Айресі.

Із ранку вівторка всі охочі зможуть попрощатися з футболістом у резиденції Casa Rosada.

Відразу після звістки про смерть Марадони президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив про триденну жалобу у країні.