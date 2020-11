Легенда світового футболу Дієго Марадона помер на 61-му році життя у своєму будинку в Аргентині.

В італійському Неаполі, де тривалий час гравець захищав кольори місцевого Наполі, тисячі людей вийшли на вулиці, щоб попрощатися з гравцем.

Марадона був кумиром для міста та клубу, адже за сім років у Наполі виграв разом з адзуррі два Скудетто, Кубок та Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА.

Біля одного з велетенських муралів із зображенням Марадони, що знаходиться в іспанському кварталі у центрі міста, вболівальники запалили фаєри.

Також фанати зібралися на площі Еспозіто цілими сім’ями або з друзями у футболках та із символікою Наполі, де запалили свічки та співали фанатські пісні. Багато із шанувальників Марадони не змогли стримати сліз від смутку.

Керівництво стадіону Наполі залишило увімкненим усі прожектори на арені Сан-Паоло, а мер міста запропонував перейменувати спортивну споруду на честь аргентинця.

@SSCNapoli are in talks to rename their stadium Diego Armando Maradona/San Paolo, reports @FabrizioRomano. pic.twitter.com/snFPTj9Xuc

— SPORF (@Sporf) November 25, 2020