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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Неаполь у сльозах та вогні фаєрів: як фанати Наполі прощалися із Марадоною

Легенда світового футболу Дієго Марадона помер на 61-му році життя у своєму будинку в Аргентині.

В італійському Неаполі, де тривалий час гравець захищав кольори місцевого Наполі, тисячі людей вийшли на вулиці, щоб попрощатися з гравцем.

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Марадона був кумиром для міста та клубу, адже за сім років у Наполі виграв разом з адзуррі два Скудетто, Кубок та Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА.

Біля одного з велетенських муралів із зображенням Марадони, що знаходиться в іспанському кварталі у центрі міста, вболівальники запалили фаєри.

— Прощавай, бог футболу, – плакати з такими написами заполонили вулиці одного з кварталів Неаполя.

Також фанати зібралися на площі Еспозіто цілими сім’ями або з друзями у футболках та із символікою Наполі, де запалили свічки та співали фанатські пісні. Багато із шанувальників Марадони не змогли стримати сліз від смутку.

Керівництво стадіону Наполі залишило увімкненим усі прожектори на арені Сан-Паоло, а мер міста запропонував перейменувати спортивну споруду на честь аргентинця.

— Чао Дієго, – написав у Twitter офіційний акаунт адзуррі.

Церемонія прощання із Марадоною

На церемонії прощання із Марадоною очікують не менше мільйона людей. Вона відбудеться у президентському палаці к Буенос-Айресі.

Із ранку вівторка всі охочі зможуть попрощатися з футболістом у резиденції Casa Rosada.

Відразу після звістки про смерть Марадони президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив про триденну жалобу у країні.

Фото: Dreamstime

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