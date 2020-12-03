Учасникам Олімпіади у Токіо заборонять займатися сексом

Організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо наступного року заборонять учасникам займатися сексом під час змагань.

Для спортсменів введуть своєрідний кодекс поведінки, який включатиме заборону фізичних контактів, розмови на підвищених тонах та обов’язкове носіння масок, окрім як під час тренувань або змагань.

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Відмова від фізичних контактів має на меті і табу на секс, який буде заборонений через ризик розповсюдження коронавірусу.

Спортсмени також мають надати негативний результат тесту на Covid-19 менше ніж за 72 години до прибуття. Також атлетів перевірятимуть на коронавірусну інфекції кожні 96-120 годин під час Ігор.

— Це не закон, але нам потрібно бути обережними і просити людей дотримуватися запобіжних заходів, – сказав керівник Оргкомітету Токіо-2020 Тоширо Муто.

Відомо, що всіх учасників попросять якнайшвидше покинути країну після завершення змагань.

На зимових Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані для учасників змагань приготували 110 тис. презервативів. В середньому на одного жителя Олімпійського селище припадало 37 презервативів на кожен із 16 змагальних днів.

Тоді організатори Ігор були впевнені, що всі презервативи не будуть використані за призначенням, адже багато спортсменів забирають їх із собою як сувеніри.

У березні 2020 року стало відомо, МОК та уряд Японії ухвалили рішення перенести Олімпійські ігри на 2021 рік. Нові дати Олімпіади – з 23 липня до 8 серпня 2021 року.