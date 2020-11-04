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Факти / Спорт

Салах повторив досягнення Джеррарда у єврокубках

Єгипетський футболіст англійського Ліверпуля Мохаммед Салах повторив досягнення колишнього капітана червоних Стівена Джеррарда.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів форвард відзначився у воротах італійської Аталанти. Цей гол став 21-м для Салаха у футболці червоних у єврокубках.

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Таким чином єгиптянин вийшов на другу сходинку у клубній історії за кількістю забитих голів у Лізі Європи/Лізі чемпіонів, зрівнявшись із Джеррардом.

А ось пальма першості належить англійському форварду Майклу Оуену, який наколотив за мерсисайдців у єврокубках 41 гол.

Мохаммед Салах захищає кольори Ліверпуля із 2017 року. Разом із червоними він вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, а у сезоні-2019/20 завоював титул чемпіонів англійської Прем’єр-ліги, який став для клубу першим за останні 30 років.

Ліверпуль розгромив Аталанту

Підопічні Юргена Клоппа розгромили італійську Аталанту у матчі третього туру ЛЧ. Зустріч пройшла у Бергамо на стадіоні Атлеті Адзуррі та завершилася перемогою на користь Ліверпуля з рахунком 5:0.

Хет-трик у матчі оформив форвард червоних Дієго Жота. Ще по разу своє ім’я на табло записали Мохаммед Салах та Садіо Мане.

Після трьох турів Ліверпуль очолює квартет D, маючи в активі дев’ять очок. Слідом розташувався нідерландський Аякс із чотирма пунктами, третьою йде Аталанта (4), а замикає турнірну таблицю данський клуб Мідтьюлланн (0).

Джерело: OptaJoe

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