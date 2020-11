Салах повторив досягнення Джеррарда у єврокубках

Єгипетський футболіст англійського Ліверпуля Мохаммед Салах повторив досягнення колишнього капітана червоних Стівена Джеррарда.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів форвард відзначився у воротах італійської Аталанти. Цей гол став 21-м для Салаха у футболці червоних у єврокубках.

Таким чином єгиптянин вийшов на другу сходинку у клубній історії за кількістю забитих голів у Лізі Європи/Лізі чемпіонів, зрівнявшись із Джеррардом.

21 – Mohamed Salah has now scored 21 goals for Liverpool in the Champions League, drawing level with Steven Gerrard as the club’s highest goalscorer in European Cup/Champions League history. Dizzying. #UCL pic.twitter.com/pZcsID2kf6

— OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2020