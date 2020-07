Проти президента Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу.

Справу довірили спеціальному прокурору Штефану Келлеру для розслідування зв’язків між Інфантіно та швейцарським генеральним прокурором Майклом Лаубером, який минулого тижня подав у відставку.

Келлер заявив, що знайшов ознаки можливих злочинних дій, пов’язаних із таємними зустрічами Лаубера та Інфантіно. Щонайменше чиновники таємно зустрічалися тричі щодо питань корупції. Лаубер свою провину відхиляє.

Келлер також порушив справу проти головного прокурора Верхнього Вале Рінальдо Арнольда. У прокуратурі є інформація, що Арнольд входив у коло учасників таємних зустрічей з Інфантіно та Лаубером.

Обвинувачення, висунуті проти Інфантіно та Арнольда, стосуються зловживання службовим становищем, порушення службової таємниці, надання допомоги правопорушникам та підбурювання до цих діянь.

Breaking: @FIFAcom President Gianni Infantino has been criminally charged by the Swiss justice system. Here is the official statement from the Special Prosecutor’s Office. pic.twitter.com/Bb66j9pKoB

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) July 30, 2020