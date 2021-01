Роналду обійшов Пеле за кількістю голів і нині за крок до абсолютного рекорду

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду перевершив одне із досягнень легендарного бразильця Пеле. Португалець обігнав його за кількістю забитих голів.

У матчі 15-го туру італійського Серії А проти Удінезе 35-річний Роналду оформив дубль. Ці голи стали для Криштіану 757-м та 758-м в офіційних матчах.

Читайте: Матч переграють: Наполі оскаржив технічну поразку від Ювентуса

За свою кар’єру гравця Пеле у 812 офіційних матчах забив 757 м’ячів, а абсолютний рекорд належить чеському форварду Йозефу Біцану, який упродовж 1931-1955 відзначився 759 разів.

Cristiano Ronaldo – 758 goals

Pele – 757 goals

With his two goals tonight, Cristiano Ronaldo is now the 2nd highest goal scorer of all time, and he’s not too far behind top spot… https://t.co/jUe4R3OIiC pic.twitter.com/VwstGtaE9l

— SPORTbible (@sportbible) January 3, 2021