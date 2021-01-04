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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Роналду обійшов Пеле за кількістю голів і нині за крок до абсолютного рекорду

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду перевершив одне із досягнень легендарного бразильця Пеле. Португалець обігнав його за кількістю забитих голів.

У матчі 15-го туру італійського Серії А проти Удінезе 35-річний Роналду оформив дубль. Ці голи стали для Криштіану 757-м та 758-м в офіційних матчах.

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За свою кар’єру гравця Пеле у 812 офіційних матчах забив 757 м’ячів, а абсолютний рекорд належить чеському форварду Йозефу Біцану, який упродовж 1931-1955 відзначився 759 разів.

У грудні 2020 року форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі перевершив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб.

Тепер на рахунку аргентинця 644 забитих м’ячі, тоді як у Пеле 643.

Бразильський футбольний клуб Сантос, за який виступав Пеле, опублікував на своєму офіційному сайті заяву, в якій просить враховувати для рекорду за голами за всю кар’єру, м’ячі, які Пеле забив у товариських матчах, заперечуючи факт, що Мессі вдалося побити його досягнення.

Фото: Dreamstime

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