17 грудня увечері Міжнародна федерація футболу оголосила переможців у 10 номінаціях премії The Best FIFA-2020. Церемонія нагородження пройшла у віртуальному форматі, а пряма трансляція велася з Будинку ФІФА в Цюриху.

Титул найкращого гравця року прогнозовано здобув лідер мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі. 32-річний поляк заслужено випередив Лео Мессі та Кріштіану Роналду.

Один з найкращих форвардів сучасності оформив золотий требл за підсумками сезону 2019/20, вигравши Лігу чемпіонів, Бундеслігу і Кубок Німеччини. 55 м’ячів у 47 матчах залишили далеко позаду усіх конкурентів.

Найкращим тренером 2020 року став керманич Ліверпуля Юрген Клопп, який минулоріч також отримав таку відзнаку. У цій номінації Клопп обійшов головного тренера Лідса Марсело Б’єлсу та наставника Баварії Ганса-Дітера Фліка.

Під керівництвом Клоппа у сезоні 2019/20 Ліверпуль зумів вперше за 30 років здобути золото чемпіонату Англії, але з Ліги чемпіонів мерсисайдці вилетіли в 1/8 фіналу, поступившись Атлетіко.

Символічною збірною року стали четверо гравців (Аліссон, Вірджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд та Тьягу Алькантара), які представляють Ліверпуль. Баварія делегувала трьох футболістів – Йозуа Кімміха, Альфонсо Девіса та Роберта Лєвандовскі.

Ще по одному представнику має Реал (Серхіо Рамос), Ман Сіті (Кевін де Брюйне), Барселона (Ліонель Мессі) та Ювентус (Кріштіану Роналду).

