PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Mercedes згадав собаку Гемілтона на чемпіонській лівреї

Mercedes виступив на заключному етапі сезону-2020 Формули-1 Гран-прі Абу-Дабі на болідах з особливою лівреєю.

Вона присвячена перемозі у Кубку конструкторів та чемпіонству британського пілота німецької стайні Льюїса Гемілтона.

Читайте: Далі без Гемілтона? Формула-1 опублікувала склади команд на сезон-2021

У соцмережах звернули увагу на те, що окрім імен та прізвищ працівників німецької команди, котрі причетні до перемог у поточному сезоні, є також ім’я Роско Гемілтона – бульдога семиразового чемпіона Королівських перегонів.

В Абу-Дабі Гемілтон прийшов до фінішу третім, поступившись своєму партнеру по команді Валттері Боттасу, який став другим, а також переможцю перегонів Максу Ферстаппену із команди Red Bull.

Гемілтон достроково оформив чемпіонство у поточному сезоні Ф-1. Всього на його рахунку після 17 етапів 347 очок. Другим в особистому заліку став його партнер по Mercedes Боттас (223), а замкнув трійку лідерів Ферстаппен (214).

У заліку Кубку конструкторів сезону-2020 Mercedes набрав 573 очки, австрійський Red Bull (319) – другий, а третім стала британська стайня McLaren (202).

Фото: Lewis Hamilton

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору