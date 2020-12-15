Mercedes згадав собаку Гемілтона на чемпіонській лівреї

Mercedes виступив на заключному етапі сезону-2020 Формули-1 Гран-прі Абу-Дабі на болідах з особливою лівреєю.

Вона присвячена перемозі у Кубку конструкторів та чемпіонству британського пілота німецької стайні Льюїса Гемілтона.

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У соцмережах звернули увагу на те, що окрім імен та прізвищ працівників німецької команди, котрі причетні до перемог у поточному сезоні, є також ім’я Роско Гемілтона – бульдога семиразового чемпіона Королівських перегонів.

Mercedes really added ‘Roscoe Hamilton’ to their special livery pic.twitter.com/rvBwwpRPqj — ESPN F1 (@ESPNF1) December 13, 2020

В Абу-Дабі Гемілтон прийшов до фінішу третім, поступившись своєму партнеру по команді Валттері Боттасу, який став другим, а також переможцю перегонів Максу Ферстаппену із команди Red Bull.

Гемілтон достроково оформив чемпіонство у поточному сезоні Ф-1. Всього на його рахунку після 17 етапів 347 очок. Другим в особистому заліку став його партнер по Mercedes Боттас (223), а замкнув трійку лідерів Ферстаппен (214).

У заліку Кубку конструкторів сезону-2020 Mercedes набрав 573 очки, австрійський Red Bull (319) – другий, а третім стала британська стайня McLaren (202).

Фото: Lewis Hamilton