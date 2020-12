Mercedes згадав собаку Гемілтона на чемпіонській лівреї

Mercedes виступив на заключному етапі сезону-2020 Формули-1 Гран-прі Абу-Дабі на болідах з особливою лівреєю.

Вона присвячена перемозі у Кубку конструкторів та чемпіонству британського пілота німецької стайні Льюїса Гемілтона.

Читайте: Далі без Гемілтона? Формула-1 опублікувала склади команд на сезон-2021

У соцмережах звернули увагу на те, що окрім імен та прізвищ працівників німецької команди, котрі причетні до перемог у поточному сезоні, є також ім’я Роско Гемілтона – бульдога семиразового чемпіона Королівських перегонів.

Mercedes really added ‘Roscoe Hamilton’ to their special livery pic.twitter.com/rvBwwpRPqj

— ESPN F1 (@ESPNF1) December 13, 2020