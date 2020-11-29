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Факти / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Пілот вискакував з палаючого авто: на гран-прі Бахрейну сталася аварія

На гран-прі Бахрейну сталася серйозна аварія. Змагання довелося призупинити.

В аварію потрапив пілот Хааса Ромен Грожан.

Французький гонщик влетів у бар’єри на першому колі гонки. В результаті машину охопив вогонь.

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Пілот отримав невеликі опіки долонь та щиколоток, зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Календар Гран-прі на 2021 рік

Організатори чемпіонату з кільцевих перегонів Формула-1 оприлюднили календар змагань на 2021 рік. Відомо, що у наступному році Гран-прі пройде у 23 етапи.

Де організують четвертий тур, поки невідомо, адже В’єтнам відмовився від участі. Також календар передбачає нічні перегони у Гран-прі Саудівської Аравії.

Фото:  Formula 1

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