На гран-прі Бахрейну сталася серйозна аварія. Змагання довелося призупинити.
В аварію потрапив пілот Хааса Ромен Грожан.
Французький гонщик влетів у бар’єри на першому колі гонки. В результаті машину охопив вогонь.
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Пілот отримав невеликі опіки долонь та щиколоток, зараз він перебуває під наглядом лікарів.
A horrific crash to start the #BahrainGP this evening. Thankfully, Romain Grosjean survived this hit and seems to be okay
Haas F1 Team says Grosjean has some minor burns, but is okay otherwise. pic.twitter.com/LeJ99gILN1
— UNB! Motorsports (@UNBMotorsports) November 29, 2020
Календар Гран-прі на 2021 рік
Організатори чемпіонату з кільцевих перегонів Формула-1 оприлюднили календар змагань на 2021 рік. Відомо, що у наступному році Гран-прі пройде у 23 етапи.
Де організують четвертий тур, поки невідомо, адже В’єтнам відмовився від участі. Також календар передбачає нічні перегони у Гран-прі Саудівської Аравії.
Фото: Formula 1