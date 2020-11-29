На гран-прі Бахрейну сталася серйозна аварія. Змагання довелося призупинити.

В аварію потрапив пілот Хааса Ромен Грожан.

Французький гонщик влетів у бар’єри на першому колі гонки. В результаті машину охопив вогонь.

Читайте: Наздогнав Шумахера: Гемілтон став семиразовим чемпіоном Формули-1

Пілот отримав невеликі опіки долонь та щиколоток, зараз він перебуває під наглядом лікарів.

A horrific crash to start the #BahrainGP this evening. Thankfully, Romain Grosjean survived this hit and seems to be okay Haas F1 Team says Grosjean has some minor burns, but is okay otherwise. pic.twitter.com/LeJ99gILN1 — UNB! Motorsports (@UNBMotorsports) November 29, 2020

Календар Гран-прі на 2021 рік

Організатори чемпіонату з кільцевих перегонів Формула-1 оприлюднили календар змагань на 2021 рік. Відомо, що у наступному році Гран-прі пройде у 23 етапи.

Де організують четвертий тур, поки невідомо, адже В’єтнам відмовився від участі. Також календар передбачає нічні перегони у Гран-прі Саудівської Аравії.

Фото: Formula 1