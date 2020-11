На гран-прі Бахрейну сталася серйозна аварія. Змагання довелося призупинити.

В аварію потрапив пілот Хааса Ромен Грожан.

Французький гонщик влетів у бар’єри на першому колі гонки. В результаті машину охопив вогонь.

Пілот отримав невеликі опіки долонь та щиколоток, зараз він перебуває під наглядом лікарів.

A horrific crash to start the #BahrainGP this evening. Thankfully, Romain Grosjean survived this hit and seems to be okay

Haas F1 Team says Grosjean has some minor burns, but is okay otherwise. pic.twitter.com/LeJ99gILN1

— UNB! Motorsports (@UNBMotorsports) November 29, 2020