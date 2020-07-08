Команда Renault DP World F1 офіційно підтвердила інформацію щодо повернення у Формулу-1 іспанського пілота Фернандо Алонсо.

Починаючи із сезону-2021 гонщик захищатиме кольори Renault у парі з французом Естебаном Оконом. Таким чином Алонсо замінить у команді Даніела Ріккардо, який залишить стайню вкінці поточного сезону.

— Враховуючи міцний історичний та емоційний зв’язок команди та Фернандо Алонсо – це рішення є сміливим та значущим для майбутнього. У Ф-1 Фернандо повертається збагачений іншим досвідом та готовий будувати успішне майбутнє з командою, – йдеться у повідомленні Renault.

OFFICIAL NEWS Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

Фернандо виступав за французьку конюшню протягом шести сезонів і ставав чемпіоном королівських гонок у її складі у 2005 і 2006 роках. Своє повернення у команду Алонсо прокоментував так:

— Renault – це моя сім’я, мої наймиліші спогади у Формулі-1 – два титули чемпіонату світу, але я зараз дивлюся вперед. Я щасливий повернутися в команду, яка дала мені шанс на старті моєї кар’єри і яка дає мені можливість повернутися на найвищий рівень. Команда хоче і має кошти повернутися на подіум, як і я.

“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I’m now looking ahead. It’s a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team […]” – @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

Окрім Renault іспанець виступав за команды Ferrari та McLaren.

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У 2018 році Алонсо оголосив про свій відхід з Формули-1. За останні два роки він встиг дебютувати на раллі Дакар та двічі поспіль перемогти на перегонах 24 години Ле-Мана у складі Toyota, де його напарниками були Себастьєн Буемі та Кадзукі Накадзіма.

7 липня BBC Sport, посилаючись на власні джерела, повідомив, що Алонсо та Renault підписали угоду про співпрацю. Втім, тоді у самій команді інформацію відмовилися коментувати.

Джерело: Renault