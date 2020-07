Команда Renault DP World F1 офіційно підтвердила інформацію щодо повернення у Формулу-1 іспанського пілота Фернандо Алонсо.

Починаючи із сезону-2021 гонщик захищатиме кольори Renault у парі з французом Естебаном Оконом. Таким чином Алонсо замінить у команді Даніела Ріккардо, який залишить стайню вкінці поточного сезону.

Фернандо виступав за французьку конюшню протягом шести сезонів і ставав чемпіоном королівських гонок у її складі у 2005 і 2006 роках. Своє повернення у команду Алонсо прокоментував так:

“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I’m now looking ahead. It’s a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team […]” – @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020