Виконавчий комітет УЄФА скасував розіграш Юнацької ліги через пандемію коронавірусу та зміни формату проведення матчів.

Зокрема, це сталося через обмеження на подорожі команд, які ускладнили організацію матчів. Таким чином два футбольних клуби зняли з турніру.

Комітет УЄФА та Асоціація європейських клубів підтримали скасування розіграшу. В УЄФА заявили, що першочергово потрібно подумати про здоров’я молодих футболістів.

У 2020 році виконком планував відкласти старт ліги, однак тоді цього не зробили. Згодом ввели нові протиепідемічні обмеження на території Європи, які ускладнили організацію футбольних матчів.

Коваленко перейшов в Аталанту

Український футболіст Віктор Коваленко став гравцем італійського клубу Аталанта. Таким чином він став другим українцем у футбольному клубі.

Футболіст міг перейти в Аталанту ще влітку 2020 року, оскільки у Коваленко завершувалася угоду з Шахтарем, але тоді цього не сталося.

Джерело: УЄФА