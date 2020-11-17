Лікар швейцарського кантона Роджер Харстролл ухвалив рішення відправити збірну України на карантин після позитивних тестів на коронавірус Руслана Маліновського, Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова.

Таким чином, запланована гра між Швейцарією та Україною у шостому турі елітного дивізіону Ліги націй, найімовірніше, не відбудеться 17 листопада у Люцерні.

Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarantäne für ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Остаточне рішення щодо доцільності проведення матчу тепер лежить на УЄФА.

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Українська сторона та УЄФА до останнього наполягали на проведенні матчу сьогодні, проте успіху в цьому питанні, вочевидь, не вдасться досягнути.

За інформацією швейцарського видання Blick, УЄФА продовжує вести перемовини з органами охорони здоров’я Швейцарії щодо проведення матчу. А Україна хоче запропонувати перенести зустріч на добу, щоб встигнути привезти гравців молодіжних збірних U21 або U20. Є ймовірність, що результат матчу визначить жереб.

Джерело: Федерація футболу Швейцарії