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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Збірну України відправили на карантин – долю матчу вирішить УЄФА

Лікар швейцарського кантона Роджер Харстролл ухвалив рішення відправити збірну України на карантин після позитивних тестів на коронавірус Руслана Маліновського, Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова.

Таким чином, запланована гра між Швейцарією та Україною у шостому турі елітного дивізіону Ліги націй, найімовірніше, не відбудеться 17 листопада у Люцерні.

Остаточне рішення щодо доцільності проведення матчу тепер лежить на УЄФА.

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Українська сторона та УЄФА до останнього наполягали на проведенні матчу сьогодні, проте успіху в цьому питанні, вочевидь, не вдасться досягнути.

За інформацією швейцарського видання Blick, УЄФА продовжує вести перемовини з органами охорони здоров’я Швейцарії щодо проведення матчу. А Україна хоче запропонувати перенести зустріч на добу, щоб встигнути привезти гравців молодіжних збірних U21 або U20. Є ймовірність, що результат матчу визначить жереб.

Джерело: Федерація футболу Швейцарії

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