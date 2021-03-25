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11 медалей та 3 золота: перемога українських бадмінтоністів на турнірі у Польщі

У Польщі українські бадмінтоністи здобули 11 медалей на молодіжному турнірі віком до 17-ти років. Серед них три золота, два з яких на рахунку Євгенії Кантемир. Цікаво, що у фіналі жіночої одиночки зустрілися одразу дві українки.

У квітні Київ вперше в історії прийматиме Чемпіонат Європи з бадмінтону – одного з найпрестижніших турнірів у Європі.

Змагання відбудуться з 27 квітня по 2 травня у найбільшій критій спортивно-видовищній споруді України – у Палаці спорту. Чемпіонат стане вирішальним етапом у відборі на Олімпійські ігри, які відбудуться в Токіо.

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На іншому провідному міжнародному турнірі Ол Інгленд Оупен з призовим фондом $850 тис. чинний чемпіон Віктор Аксельсен з Данії у фіналі сенсаційно програв Лі Зі Джіа.

22-річний малазієць несподівано вирвав перший сет 30:29. Аксельсен відігрався в другому 22:20, але був розчавлений у завершальному 21:9. Це вже другий великий титул Лі Зі Джіа в кар’єрі. Три роки тому він виграв турнір у Китаї.

Чемпіонат Європи з бадмінтону

Вперше в історії Україна проведе один з найпрестижніших турнірів Європи – Чемпіонат Європи з бадмінтону, який пройде з 27 квітня по 2 травня у Києві. Змагання стануть вирішальними у відборі спортсменів на Олімпійські ігри у Токіо.

Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров зазначає, що ці змагання відбудуться на найвищому рівні, адже гратимуть найкращі бадмінтоністи з усього світу.

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