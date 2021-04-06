Збірна України під час групової стадії чемпіонату Європи з футболу-2020 щонайменше два матчі проведе з глядачами.

Йдеться про дві гри у Бухаресті, де синьо-жовті мають зіграти з командами Австрії та Північної Македонії.

Міністерство спорту Румунії офіційно підтвердило, що футбольні матчі у Бухаресті на Національному стадіоні під час Євро-2020 відбудуться з глядачами на трибунах.

Ймовірно, що на арену допустять 13 тис. глядачів, що складає 25% від місткості стадіону.

— Кожен глядач повинен пред’явити сертифікат, що підтверджує, що він одужав від Covid-19 або що йому зробили щеплення. Кожен квиток буде містити дату та час, коли він повинен бути присутнім на стадіоні, щоб уникнути скупчення людей біля входу. В іншому випадку, власнику квитка без тесту, зроблять його на місці, – розповів міністр спорту Румунії Едуард Новак.

Він зазначив, що доступ на трибуни здійснюватиметься за схемою, розробленою фахівцями УЄФА.

Новак не уточнив, чи матимуть право на в’їзд вболівальники з квитками на матчі з-за меж Євросоюзу. Наразі в’їзд для українців в країни ЄС закритий.

У Румунії заплановані чотири матчі у межах Євро-2020, зокрема два за участю збірної України. На стадії групового етапу підопічні Андрія Шевченка зіграють у Бухаресті з Північною Македонією 17 червня та з Австрією 21 червня.

Через пандемію коронавірусу Євро-2020 перенесли на 2021 рік. Турнір відбудеться з 11 червня по 11 липня у дванадцяти містах Європи. В УЄФА вирішили не змінювати назву турніру на Євро-2021.

Джерело: Digi24

Фото: УАФ