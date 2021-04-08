7 квітня футбольний клуб Порту приймав Челсі в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021.

Зустріч відбулася на футбольному стадіоні Рамон Санчес Пісхуан в Севільї в Іспанії та завершилася з рахунком 2:0 на користь Челсі.

На 32 хвилині рахунок відкрив клуб із західного Лондона – Челсі. Мейсон Маунт отримав від Жоржиньйо передачу в штрафному майданчику і влучним ударом відправив м’яч у ворота.

На 84 хвилині американець Крістіан Пулішич вирішив стати другим футболістом у команді Челсі, який забив би ефектний гол на користь команди. Він ударив м’яч з межі штрафного майданчика, але шкіряний влучив у поперечину.

Однак Челсі очевидно вирішили, що цього замало – на 85 хвилині англійський футболіст забив другий гол. Бенджамін Чілвелл холоднокровно вийшов віч-на-віч із воротарем та приніс ще один гол команді.

Матч-відповідь команд відбудеться 13 квітня у Севільї в Іспанії на футбольному стадіоні Рамон Санчес Пісхуан.

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Ліга чемпіонів-2020/21

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 стартувала 20 жовтня. Щорічний футбольний турнір мав відбутися на місяць раніше, однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Команди вестимуть завзяту боротьбу за головний клубний трофей Європи, а деякі команди зможуть потрапити в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У цьому сезоні Україну представляли двоє професійних футбольних клубів – донецький Шахтар і київське Динамо. Обидві команди посіли третє місце у своїх квартетах і продовжили свій шлях у Лізі Європи.

Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року в Стамбулі, найбільшому місті Туреччини, на стадіоні Ататюрк. Він зможе вмістити близько 76 тис. глядачів.

Факти ICTV опублікували для своїх читачів результати та розклад матчів Ліги чемпіонів 2020/21, щоб можна було відстежити, коли відбудеться наступний футбольний поєдинок професійних команд.