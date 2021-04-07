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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 через пандемію коронавірусу стартувала на місяць пізніше, а саме 20 жовтня.

Матч Лиги чемпионов

За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру і продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, що опиняться на третій сходинці, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Ліга Європи-2020/21: календар та результати матчів

У поточному сезоні Україна на стадії групового етапу була представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо. Обидві команди посіли треті сходинки у своїх квартетах і продовжили свій шлях у Лізі Європи.

Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на стадіоні Ататюрк, який вміщує 76 тис. глядачів.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2020/21.

1/4 фіналу

6.04.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті 2:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссія Д
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид 3:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль
7.04.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
22.00 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Порту _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі
13.04.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі _:_ Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Порту
14.04.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссія Д _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид

1/8 фіналу

16.02.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона 1:4 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг 0:2 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль
17.02.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Порту 2:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус
22.00 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Севілья 2:3 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссія Д
23.02.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко 0:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі
22.00 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівЛаціо 1:4 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія
24.02.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта 0:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид
22.00 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Боруссія М 0:2 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті
9.03.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссія Д 2:2 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Севілья
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус 3:2 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Порту
10.03.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль 2:0 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ 1:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона
16.03.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті 2:0 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Боруссія М
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид 3:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта
17.03.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівБаварія 2:1 Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівЛаціо
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі 2:0 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко

Груповий етап

Група А

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія 6 5 1 0 18 5 16
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко 6 2 3 1 7 8 9
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Зальцбург 6 1 1 4 10 17 4
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Локомотив 6 0 3 3 5 10 3
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетіко 0:0 Локомотив
22:00 Баварія 4:0 Атлетіко 22:00 Баварія 3:1 Зальцбург
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
19:55 Локомотив 1:2 Баварія 19:55 Локомотив 1:3 Зальцбург
22:00 Атлетіко 3:2 Зальцбург 22:00 Атлетіко 1:1 Баварія
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
19:55 Локомотив 1:1 Атлетіко 22:00 Баварія 2:0 Локомотив
22:00 Зальцбург 2:6 Баварія 22:00 Зальцбург 0:2 Атлетіко

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Реал Мадрид 6 3 1 2 11 9 10
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Боруссія Менхенгладбах 6 2 2 2 16 9 8
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівШахтар 6 2 2 2 5 12 8
4.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Інтер 6 1 3 2 7 9 6
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
19:55 Реал 2:3 Шахтар 19:55 Боруссія М 4:0 Шахтар
22:00 Інтер 2:2 Боруссія М 22:00 Інтер 0:2 Реал
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
19:55 Шахтар 0:0 Інтер 19:55 Шахтар 2:0 Реал
22:00 Боруссія М 2:2 Реал 22:00 Боруссія М 2:3 Інтер
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
19:55 Шахтар 0:6 Боруссія М 22:00 Інтер 0:0 Шахтар
22:00 Реал 3:2 Інтер 22:00 Реал 2:0 Боруссія М

Група С

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті 6 5 1 0 13 1 16
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Порту 6 4 1 1 10 3 13
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Олімпіакос Пірей 6 1 0 5 2 10 3
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Марсель 6 1 0 5 2 13 3
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
22:00 Олімпіакос 1:0 Марсель 19:55 Олімпіакос 0:1 Манчестер Сіті
22:00 Манчестер Сіті 3:1 Порту 22:00 Марсель 0:2 Порту
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
22:00 Марсель 0:3 Манчестер Сіті 22:00 Марсель 2:1 Олімпіакос
22:00 Порту 2:0 Олімпіакос 22:00 Порту 0:0 Манчестер Сіті
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
22:00 Манчестер Сіті 3:0 Олімпіакос 22:00 Манчестер Сіті 3:0 Марсель
22:00 Порту 3:0 Марсель 22:00 Олімпіакос 0:2 Порту

Група D

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Ліверпуль 6 4 1 1 10 3 13
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Аталанта 6 3 2 1 10 8 11
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аякс 6 2 1 3 7 7 7
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Мідтьюлланн 6 0 2 4 4 13 2
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
22:00 Аякс 0:1 Ліверпуль 22:00 Аякс 3:1 Мідтьюлланн
22:00 Мідтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ліверпуль 0:2 Аталанта
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
22:00 Аталанта 2:2 Аякс 22:00 Ліверпуль 1:0 Аякс
22:00 Ліверпуль 2:0 Мідтьюлланн 22:00 Аталанта 1:1 Мідтьюлланн
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
22:00 Аталанта 0:5 Ліверпуль 19:55 Аякс 0:1 Аталанта
22:00 Мідтьюлланн 1:2 Аякс 19:55 Мідтьюлланн 1:1 Ліверпуль

Група Е

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі 6 4 2 0 14 2 14
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Севілья 6 4 1 1 9 8 13
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Краснодар 6 1 2 3 6 11 5
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Ренн 6 0 1 5 3 11 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар 1:2 Севілья
22:00 Челсі 0:0 Севілья 19:55 Ренн 1:2 Челсі
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
19:55 Краснодар 0:4 Челсі 22:00 Краснодар 1:0 Ренн
22:00 Севілья 1:0 Ренн 22:00 Севілья 0:4 Челсі
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
22:00 Севілья 3:2 Краснодар 22:00 Ренн 1:3 Севілья
22:00 Челсі 3:0 Ренн 22:00 Челсі 1:1 Краснодар

Група F

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Боруссія Дортмунд 6 4 1 1 12 5 13
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівЛаціо 6 2 4 0 11 7 10
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Брюгге 6 2 2 2 8 10 8
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Зеніт 6 0 1 5 4 13 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
19:55 Зеніт 1:2 Брюгге 22:00 Боруссія Д 3:0 Брюгге
22:00 Лаціо 3:1 Боруссія Д 22:00 Лаціо 3:1 Зеніт
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
22:00 Боруссія Д 2:0 Зеніт 22:00 Боруссія Д 1:1 Лаціо
22:00 Брюгге 1:1 Лаціо 22:00 Брюгге 3:0 Зеніт
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
19:55 Зеніт 1:1 Лаціо 19:55 Зеніт 1:2 Боруссія Д
22:00 Брюгге 0:3 Боруссія Д 19:55 Лаціо 2:2 Брюгге

Група G

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівЮвентус 6 5 0 1 14 4 15
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Барселона 6 5 0 1 16 5 15
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Динамо Київ 6 1 1 4 4 13 4
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Ференцварош 6 0 1 5 5 17 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо 0:4 Барселона
22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус 2:1 Ференцварош
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
22:00 Ференцварош 2:2 Динамо 22:00 Ференцварош 0:3 Барселона
22:00 Ювентус 0:2 Барселона 22:00 Ювентус 3:0 Динамо
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
22:00 Барселона 2:1 Динамо 22:00 Барселона 0:3 Ювентус
22:00 Ференцварош 1:4 Ювентус 22:00 Динамо 1:0 Ференцварош

Група H

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів ПСЖ 6 4 0 2 13 6 12
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівРБ Лейпциг 6 4 0 2 11 12 12
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Манчестер Юнайтед 6 3 0 3 15 10 9
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Башакшехір 6 1 0 5 7 18 3
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
22:00 РБ Лейпциг 2:0 Башакшехір 22:00 МЮ 4:1 Башакшехір
22:00 ПСЖ 1:2 МЮ 22:00 ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
19:55 Башакшехір 0:2 ПСЖ 19:55 Башакшехір 3:4 РБ Лейпциг
22:00 МЮ 5:0 РБ Лейпциг 22:00 МЮ 1:3 ПСЖ
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
19:55 Башакшехір 2:1 МЮ 22:00 ПСЖ 5:1 Башакшехір
22:00 РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ 22:00 РБ Лейпциг 3:2 МЮ

Фото: Dreamstime

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