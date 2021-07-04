У збірної України з’явився малюнок гри: Ребров про виліт з Євро-2020

На Євро-2020 збірна України показала, що вміє грати в футбол – у гравців з’явилася структура гри й її розуміння.

Таку думку висловив головний тренер Аль-Айна з ОАЕ Сергій Ребров.

За його словами, національна дружина на жодному з попередніх великих міжнародних форумів, враховуючи Чемпіонат світу 2006 року, не демонструвала такого рівня.

– Вихід до вісімки кращих збірних Європи – величезний успіх. Потрібно подякувати тренерському штабу та футболістам за таке досягнення. Результат останньої гри, може, і погіршив враження, але збірна Англії дуже сильна, – сказав Ребров.

Він також зазначив, що збірна України показала проти Англії прийнятний рівень футболу, однак команда з Туманного Альбіону використовувала свої моменти, добре себе проявив на перших хвилинах обох таймів.

Фахівець нагадав, що англійці в п’яти матчах Євро-2020 не пропустили жодного гола, що говорить багато про що. Головний тренер Аль-Айна також наголосив, що вважає Англію одним з фаворитів турніру нарівні з Італією.

Фото: прес-служба Динамо Київ