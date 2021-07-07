Без Верняєва, але з Ястремською: НОК затвердив склад збірної України на Олімпіаду-2020

Національний олімпійський комітет України затвердив список спортсменів, які у складі національної команди вирушать до Токіо на літні Олімпійські ігри.

До заявки увійшли 158 олімпійців у 25 видах спорту із 30 олімпійських дисциплін, в яких виборюватимуть нагороди у столиці Японії.

Українці претендують на олімпійські нагороди у таких категоріях: бадмінтон, бокс, вільна та греко-римська боротьба, важка атлетика, велоспорт (маунтенбайк, трек, шосе), веслування (академічне, на байдарках та каное, слалом), спортивна та художня гімнастика, дзюдо, карате, кінний спорт, легка атлетика, плавання, синхронне плавання, стрільба з лука, стрільба (кульова та стендова), стрибки на батуті, сучасне п’ятиборство, теніс, настільний теніс, триатлон та фехтування.

Найбільше представництво в українців у легкій атлетиці, а ось по одному представнику у нас у маунтенбайку, веслувальному слаломі, стендовій стрільбі, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві та триатлоні.

У заявці відсутній олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, якого Міжнародна федерація гімнастики тимчасово відсторонила від змагань.

Також до списку не потрапив важкоатлет Дмитро Чумак, якого Міжнародна федерація важкої атлетики тимчасово відсторонила у червні за спробу ухилення від проходження допінг-тесту та спробу підкупу допінг-офіцера.

А ось тенісистка Даяна Ястремська, яку виправдали у справі про вживання допінгу, поїде на Ігри-2020 у Токіо.

Джерело: НОК