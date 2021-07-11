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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Ми маємо чинити тиск на англійців: Манчіні щодо фіналу Євро-2020

Роберто Манчіні

Збірна Італії з футболу гратиме у фіналі Євро-2020 проти Англії зосереджено, але гравці отримуватимуть задоволення.

Таку думку висловив тренер збірної Італії Роберто Манчіні напередодні матчу на Уемблі.

– Не можна грати в футбол, якщо ти напружений і перебуваєш в стресі. Потрібно тиснути на суперників, але при цьому насолоджуватися кожною секундою – це єдиний спосіб перемогти. Нам доведеться битися до самого кінця, – сказав коуч.

За його словами, будь-який матч потрібно догравати до фінального свистку, незалежно від результату.

Нагадаємо, 11 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться фінал Євро-2020, в якому зійдуться збірні Італії та Англії.

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Стартовий свисток пролунає о 22.00 за місцевим часом.

Українські вболівальники зможуть подивитися фінал Євро-2020 в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 і Футбол 2.

Фото: Getty Images

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