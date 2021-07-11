Мы должны будем оказать давление на англичан: Манчини о финале Евро-2020

Сборная Италии по футболу будет играть в финале Евро-2020 против Англии сосредоточенно, но игроки будут получать удовольствие.

Такое мнение выразил тренер сборной Италии Роберто Манчини накануне матча на Уэмбли.

— Нельзя играть в футбол, если ты напряжен и пребываешь в стрессе. Нужно давить на соперников, но при этом наслаждаться каждой секундой – это единственный способ победить. Нам придется сражаться до самого конца, — сказал коуч.

По его словам, любой матч нужно доигрывать до финального свистка, независимо от результата.

Напомним, 11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится финал Евро-2020, в котором сойдутся сборные Италии и Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по местному времени.

Украинские болельщики смогут посмотреть финал Евро-2020 в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.