На літній Олімпіаді-2020 у Токіо завершилися фінальні змагання у метанні молота. Україну у цій дисципліні представляв 20-річний Михайло Кохан.

Наш атлет був наймолодшим серед фіналістів і за шість спроб показав четвертий результат, метнувши на 80.39 м. Втім, цього забракло для того, щоб піднятися на подіум. Приміром, на Іграх-2016 у Ріо з таким результатом була би забезпечена срібна медаль.

Кохан став єдиним за всю історію Олімпійських ігор, хто у 20-річному віці зміг метнути молота далі за 80 м.

Золото Токіо дісталося поляку Войцеху Новіцкі, який показав результат 82,52 м. Друге місце дісталося представнику Норвегії Ейвінду Хенріксену, який двічі за фінал встановлював рекорд своєї країни у цій дисципліні і показав результат 81,58 м. Третю сходинку п’єдесталу посів представник Польщі Павел Файдек (81,53 м).

Попри четверте місце Кохан оновив низку рекордів на Олімпійських іграх: наймолодший учасник фіналу ОІ-2020 у метанні молота; наймолодший спортсмен, який метнув молот за 80 м; наймолодший метальник молота, який посів четверте місце на Іграх

Читайте: