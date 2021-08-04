Українські синхроністки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо серед змагань дуетів.

Ця медаль стала першою в історії для України в артистичному плаванні.

У кваліфікації Фєдіна та Савчук показали третій результат за підсумками двох програм. За свою довільну програму дівчата в останній день виступів дуетів отримали 95,6000 бали. Це дало змогу захистити третю сходинку від зазіхань японських синхроністок.

Олімпійськими чемпіонками серед дуетів стали представниці ОКР Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина. Срібло завоювали китаянки Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.

Фото: НОК