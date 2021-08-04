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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Українські синхроністки завоювали бронзу на Іграх-2020 у Токіо

Марта Фєдіна та Анастасія Савчук

Українські синхроністки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо серед змагань дуетів.

Ця медаль стала першою в історії для України в артистичному плаванні.

У кваліфікації Фєдіна та Савчук показали третій результат за підсумками двох програм. За свою довільну програму дівчата в останній день виступів дуетів отримали 95,6000 бали. Це дало змогу захистити третю сходинку від зазіхань японських синхроністок.

Олімпійськими чемпіонками серед дуетів стали представниці ОКР Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина. Срібло завоювали китаянки Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.

Фото: НОК

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