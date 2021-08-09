Світоліна повернулася до топ-5 рейтингу найкращих тенісисток планети

Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася до топ-5 найкращих тенісисток планети в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Світоліна тепер посідає п’яту сходинку. В активі українки 5 035 очок.

Еліна обійшла канадську тенісистку Бьянку Андреєску, яка втратила три позиції та опустилася на восьме місце.

Перша четвірка рейтингу змін не зазнала: його продовжує очолювати австралійка Ешлі Барті, слідом йде японка Наомі Осака, а білоруська тенісистка Аріна Сабаленка – третя.

Четверта сходинка рейтингу у першої ракетки США Софії Кенін.

Окрім Еліни у першій сотні рейтингу ще три українки – Даяна Ястремська втратила чотири позиції і тепер на 50 місці, Марта Костюк залишилася 58-ю, а Ангеліна Калініна опустилася на одну сходинку і посідає 78 сходинку.

Історична медаль України у тенісі на Олімпіаді

Еліна Світоліна стала бронзовою призеркою літньої Олімпіади-2020 у Токіо, вирвавши перемогу у матчі за третє місце проти представниці Казахстану Єлени Рибакіної.

Після поразки у першому сеті з рахунком 1:6, Еліна другий взяла на тай-брейку, а у вирішальній партії дотиснула суперницю 6:4.

Джерело: WTA