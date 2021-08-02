Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася на Батьківщину після завоювання бронзової медалі на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Рейс зі Стамбула до Києва прибув зранку о 8.45 за київським часом. В аеропорту Бориспіль Еліну зустріли шанувальники та засоби масової інформації.

— Звісно, прикро, що не змогла вийти у фінал і поборотися за золото чи срібло. Я завжди ставлю найвищі завдання перед собою. Зараз прикро, але той матч і той турнір, те як він складався, складно уявити, що я зараз стою із цією медаллю, – розповіла Еліна після прильоту.

Еліна зазначила, що з першої гри для неї турнір видався дуже напружений.

— Останній матч, мабуть, був найважчим серед усіх, але вдалося взяти цю медаль і приїхати не з пустими руками, – додала спортсменка.

Світоліна наголосила, що для неї здобуття олімпійської медалі було завжди важливим.

— Коли я граю за збірну України – це завжди для мене у пріоритеті. Я завжди намагаюся підготуватися і викластися на всі 100%. Я думаю, що у мене це вийшло, на жаль не золото, але прагнутиму далі більшого.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Еліна Світоліна завоювала бронзу, вирвавши перемогу у матчі проти представниці Казахстану Єлени Рибакіної.

Після поразки у першому сеті з рахунком 1:6, Еліна другий взяла на тай-брейку, а у вирішальній партії дотиснула суперницю 6:4.